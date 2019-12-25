Абрамченко рассказала об экологическом будущем России

Она подчеркнула, что вопросы экологии и климата "не должны быть политизированы".

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала об экологическом будущем страны после завершения действия национального проекта "Экология". Об этом сообщает телеканал "360".

Абрамченко выступила в режиме видеоконференции в форуме "Сознание", который проходит в Новгородской области. По ее словам, Россия продолжит выполнение природоохранных реформ и реализацию реализацию масштабных экологических мероприятий. Она подчеркнула, что вопросы экологии и климата "не должны быть политизированы".

Не смотря на все внешние вызовы, Россия и впредь останется экологически и климатически ответственным государством и продолжит свое развитие с полным соблюдением самых строгих экологических стандартов. Виктория Абрамченко, вице-премьер России

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года.

Фото: Piter.tv