В новых регионах России очистят русла пяти рек

Русла пяти рек общей протяженностью 47 километров очистят на территории новых регионов страны (в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях). Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в Совете Федерации сделала российский заместитель председательства правительства Виктория Абрамченко. Чиновница рассказала законодателям в верхней палате парламента оценила мероприятия по оздоровлению водных объектов. На эти задачи власти выделили из федерального бюджета порядка 390 миллионов рублей.
Благодаря этому будет проведено предпаводковое и послепаводковое обследование водных объектов, а также в целях повышения водности будет выполнена расчистка русел рек общей протяженностью 47 километров.
Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ
Чиновница заметила, что расчистка запланирована на реках Кальмиус в Донецкой народой республике, Ольховая и Лугань в Луганской народной республике, Каланчак в Херсонской области и Молочная в Запорожской области.
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Фото и видео: Совет Федерации
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