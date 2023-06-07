Бюджет госпрограммы "Земля" в АПК России в 2023 году увеличат в 1,5 раза

Виктория Абрамченко рассказала о реализации государственной программы.

Федеральный бюджет на реализацию государственной программы "Земля" по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитию мелиоративного комплекса в агропромышленных комплексах страны будет увеличен в текущем году в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом. Речь и дет о направлении на указанные цели порядка 34,8 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала вице-премьер страны Виктория Абрамченко.

В целях вовлечения в оборот земель сельхозназначения в 2021 году утверждена одноименная государственная программа. Ее основные мероприятия направлены на техническое перевооружение мелиоративного комплекса, сохранение и вовлечение земель в оборот. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

В общей сложности на реализацию этих мероприятий в прошлом году государством было направлено более 23 миллиардов рублей.

На поддержку аграриев с проектами по мелиорации в 2023 году выделят 8 млрд рублей.

Фото и видео:Совет Федерации