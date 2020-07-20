Самые крупные пожары зафиксированы в Якутии, Красноярском крае и ХМАО.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко оценила ситуацию с лесными пожарами в стране. Во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным чиновница заявила, что в настоящее время природные возгорания не несут опасности для местного населения или для объектов экономической инфраструктуры.

Нашим лесопожарным силам удается оперативно ликвидировать возгорания Виктория Абрамченко, вице-премьер России

По словам чиновницы, наиболее острая ситуация с пожарами сложилась на территории Якутии, Красноярского края и ХМАО. Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Якутии. Там огонь распространился на более чем 330 гектаров леса. Однако этот показатель в четыре раза меньше, чем площадь лесных пожаров в республике на 1 июля 2020 года.

В Сан-Диего потушили пожар на корабле ВМС США.

Видео: Правительство России