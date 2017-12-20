Пострадавшими на USS Bonhomme Richard стали 60 человек.

В Сан-Диего потушили пожар на корабле ВМС США. Об этом журналистам рассказал представитель командования Тихоокеанского флота США. Контр-адмирал Филип Собек подчеркнул, что ликвидировать огонь на десантном корабле USS Bonhomme Richard удалось спустя четыре дня после возгорания.

Сейчас, в конце концов, я могу сказать, что мы потушили огонь Филип Собек, американский контр-адмирал

Напомним, что пламя на USS Bonhomme Richard разгорелось около 8:30 утра в воскресенье (около 18:30 часов по московскому времени). В момент инцидента корабль находился на техническом обслуживании. На борту находилось 160 человек. Пострадавшими считаются около 60 моряков и спасателей. Они получили легкие ожоги.

Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой.