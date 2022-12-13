Байден на военной базе поинтересовался, является ли он главнокомандующим ВС США

Глава США стал участником еще одного конфуза.

Американский президент Джо Байден на военной базе в городе Сан-Диего штата Калифорния поинтересовался у иностранных премьер-министров из Австралии и Великобритании Риши Сунака и Энтони Альбанезе о том, является ли он главнокомандующим Вооруженным сил США. Инцидент зафиксирован во время торжественного мероприятия, проведенного на военной базе Point Loma. Обращаясь к экипажу боевого линкора "Миссури", Байден крикнул: "Вы нас слышите?". В ответ ему прозвучало "ура" от военнослужащих.

Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я их главнокомандующий, правильно? Джо Байден, президент США

Политические лидеры трех стран обсудили друг с другом планы реализации стратегического партнерства AUKUS, предусматривающего создание австралийского морского флота из атомных подводных лодок.

Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / CBS 8 San Diego