Байден на военной базе поинтересовался, является ли он главнокомандующим ВС США

Американский президент Джо Байден на военной базе в городе Сан-Диего штата Калифорния поинтересовался у иностранных премьер-министров из Австралии и Великобритании Риши Сунака и Энтони Альбанезе о том, является ли он главнокомандующим Вооруженным сил США. Инцидент зафиксирован во время торжественного мероприятия, проведенного на военной базе Point Loma. Обращаясь к экипажу боевого линкора "Миссури", Байден крикнул: "Вы нас слышите?". В ответ ему прозвучало "ура" от военнослужащих.
Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я их главнокомандующий, правильно?
Джо Байден, президент США
Политические лидеры трех стран обсудили друг с другом планы реализации стратегического партнерства AUKUS, предусматривающего создание австралийского морского флота из атомных подводных лодок.
Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие.
Фото и видео: YouTube / CBS 8 San Diego
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