Байден заявил, что подлодки для Австралии не будут нести ядерное оружие

Лидер Белого дома напомнил о соглашении по AUKUS.

Американский президент Джо Байден заявил, что подводные лодки для Австралии не будут нести на своем борту ядерное оружие. Однако эти субмарины будут оснащены атомными силовыми установками. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министрами Австралии и Великобритании сделал глава США. Политики выступили в городе Сан-Диего штата Калифорния. Согласно имеющимся международным договоренностям, эти Австралия получит до пяти подлодок класса Virginia в рамках обронного сотрудничества AUKUS.

Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия - это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться. Джо Байден, президент США

Напомним, что подводные лодки для AUKUS международные союзники намерены совместно разработать и производить.

Байден заявил, что США нужны будут ископаемые источники еще не меньше 10 лет.

Фото и видео: YouTube / Sky News