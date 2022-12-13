Байден заявил, что США нужны будут ископаемые источники еще не меньше 10 лет

Глава США рассказал о возобновляемых источниках энергии.

Американский президент Джо Байден заявил, что властям США нужны будут природные полезные ископаемые еще не меньше 10 лет. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на местном телеканале в рамках программы The Daily Show. Политик ответил на несколько вопросов ведущего Кала Пенна. Журналист позволил себе комментарий о том, что некоторые молодые люди в стране полагают, что администрация в Вашингтоне осуществляет недостаточный переход к возобновляемым источникам энергии. Джо Байден подтвердил преимущества солнечной и ветровой энергии, которая будет значительно дешевле в использовании.

Ископаемые источники нужны будут как минимум еще 10 лет. Мы не можем завтра отказаться от них. Джо Байден, президент США

Эксперты, опрошенные изданием The Washington Post, уточнили, что без новых законодательных инициатив в сфере климата Джо Байден не сможет выполнить одно из ключевых обещаний своего президентства. Речь идет о том, чтобы сократить в стране выбросы парниковых газов на 50-52% к 2030 году по сравнению с аналогичными показателями за 2005 год.

Байден утверждает, что шаги США и ЕС привели к укреплению энергобезопасности.

Фото и видео: YouTube / The Daily Show