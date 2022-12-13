Глава США встретился в Белом доме с главой ЕК.

Американский президент Байден утверждает, что шаги США и ЕС привели к укреплению энергобезопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вашингтоне. Политики встретились на территории Белого дома.

Шаги, сделанные США и ЕС за последние несколько лет, привели к укреплению энергетической безопасности, нашей экономической безопасности и, я бы сказал, нашей национальной безопасности. Джо Байден, президент США

Лидер администрации напомнил европейской коллеге о том, что власти США обещали Евросоюзу заместить собственным сжиженным природным газом российский трубопроводный. В результате поставки были вдвое больше, чем было обещано два года назад. Джо Байден подчеркнул, что "это сработало". По мнению спикера, подходы действующей администрации США к ЕС резко отличаются от тех, которых придерживался предыдущий президент Дональд Трамп. Сейчас США рассматривают Европу в качестве замечательного дополнения к безопасности.

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Фото и видео: YouTube / European Commission