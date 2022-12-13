Тулси Габбард оценила последствия для Белого дома за теракт против Германии.

Американская администрация при президенте Джо Байдене из-за того, что ее уличили в подрыве российских газопроводов "Северных потоков", хочет переложить ответственность на украинские власти. Об этом в эфире местного телеканала Fox News заявила бывшая член палаты представителей Конгресса США и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News. Политик пояснила зрителям, то Белый дом и НАТО ждут серьезные последствия за организованный теракт не энергетической инфраструктуре союзников как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Она уточнила, что это преступление нанесло серьезный ущерб для экономической системы Германии.

Вина США и НАТО настолько очевидна, что они придумали эту абсурдную теорию без каких-либо деталей о так называемой проукраинской группе. Тулси Габбард, эксперт

Напомним, что ранее Тулси Габбард заявила о том, что президент Джо Байден подтолкнул американский народ и весь мир к пропасти ядерной войны. Она призвала власти страны и Запад прекратить финансировать Вооруженные силы Украины, потому что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного правительства киевского режима.

Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить.

Фото и видео: FOX News