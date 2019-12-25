На горящем корабле ВМС США была отключена система пожаротушения

В ВМС США рассказали, что военные пытаются не допустить подхода огня к резервуару с топливом.

На горящем корабле ВМС США USS Bonhomme Richard была отключена система пожаротушения. Об этом журналистам из Fox News рассказал контр-адмирал Филип Собек. Чиновник отметил, что корабль на базе в Сан-Диего не могут потушить уже второй день.

Система не работала, потому что корабль находится в доке Филип Собек, американский контр-адмирал

Эксперт заметил, что В настоящее время военные считают своим приоритетом ликвидацию пламени. К оценке ущерба и выяснению причин произошедшего специалисты приступят позже. Сейчас внимание уделяется тому, чтобы не допустить пламя к топливным резервуарам.

Напомним, что о возгорании стало известно в воскресенье. Крейсер находился на техническом обслуживании, когда на борту загорелся огонь. На момент инцидента на корабле находилось 160 моряков. Известно, что пострадавшими считаются 17 военных и четверо гражданских.

Пожар на USS Bonhomme Richard в Сан-Диего произошел не в результате взрыва.