СМИ: у берегов Ирана загорелся и затонул военный корабль

В результате инцидента никто не пострадал.

На борту корабля ВМС Ирана во время плановых учений произошел пожар. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на агентство Mehr.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел в Оманском заливе, неподалеку от порта Джаск.

Военное судно находилось на этой территории на протяжении нескольких дней. На борту проходило мероприятия по обучению курсантов. В одной из систем корабля произошло возгорание. Новобранцев удалось оперативно эвакуировать на берег. В результате инцидента никто не пострадал.

После эвакуации на военное судно были отправлены пожарные. Им не удалось потушить пламя. Военное судно вскоре затонуло. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее в ФСБ России сообщили о выдворении корабля Великобритании у берегов Крыма.