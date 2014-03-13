СМИ: у берегов Ирана загорелся и затонул военный корабль

На борту корабля ВМС Ирана во время плановых учений произошел пожар. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на агентство Mehr.
Согласно данным СМИ, инцидент произошел в Оманском заливе, неподалеку от порта Джаск.
Военное судно находилось на этой территории на протяжении нескольких дней. На борту проходило мероприятия по обучению курсантов. В одной из систем корабля произошло возгорание. Новобранцев удалось оперативно эвакуировать на берег. В результате инцидента никто не пострадал.
После эвакуации на военное судно были отправлены пожарные. Им не удалось потушить пламя. Военное судно вскоре затонуло. В настоящее время выясняются причины возгорания.
Ранее в ФСБ России сообщили о выдворении корабля Великобритании у берегов Крыма.
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