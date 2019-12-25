В ФСБ России сообщили о выдворении корабля Великобритании у берегов Крыма

Инцидент произошел в октябре 2020 года.

Силы Пограничной службы России осенью 2020 года выдворили британский эсминец из акватории Черного моря в районе Крыма. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на первого заместителя директора ФСБ Владимира Кулишова.

Ранее об этом событии ведомство не сообщало. По словам Кулишова, операция проводилась совместными действиями Пограничной службы ФСБ, ВМФ и ВКС России.

Так, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. Владимир Кулишов, первый заместитель директора ФСБ

По его словам, капитан судна на требование покинуть территорию РФ заявил о плохом приеме сигнала. Однако в результате действий Погранслужбы эсминец удалось выдворить в нейтральные воды.

Кулишов отметил, что российские пограничники всегда готовы к различным действиям, которые направлены на "демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации".

Ранее мы сообщали, что Пентагон не подтвердил передислокацию авианосца Ronald Reagan на Ближний Восток.

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