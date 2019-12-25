Самолеты США появились около госграницы РФ.

СМИ: Бомбардировщик B-52 ВВС США устроил провокацию перед российскими С-400 в Крыму. Об этом рассказали журналисты "Авиа.про" со ссылкой на мониторинговые ресурсы. По данным авторов публикации, американский стратегический самолет замечен около государственной границы РФ. По мнению аналитиков, траектория полета воздушного судна была странной. Эту ситуацию эксперты связывают с попыткой провокации в отношении ЗРК "Триумф", находящимися на вооружении на полуострове.

Известно, что войдя в воздушное пространство над акваторией Черного моря американские военные резко свернули в южном направлении. В этот момент около побережья Крыма находился другой иностранный боевой борт, якобы проводивший радиоэлектронную разведку.

Предположительно, американцы могли отслеживать реакцию российских средств ПВО на появление в зоне обнаружения С-400 в вопросе выбора приоритетной цели. Однако официального подтверждения этих домыслов у журналистов нет. Цель визита ВВС США в регион останется неизвестной.

ВВС США анализируют, какими будут их потребности в 2035 году.

Фото: Pixabay.com, "Авиа.про".