ВВС США анализируют, какими будут их потребности в 2035 году

Генерал Чарльз Браун рассказал об обновлении американского вооружения.

Военно-воздушные силы США анализируют, какими будут их потребности в 2035 году. Об этом журналистам рассказал в рамках видеоконференции глава штаба ВВС Чарльз Браун. Американский генерал выступил на мероприятии, организованном Центром за новую национальную безопасность. По словам специалиста, военные проводят командно-штабные учения и анализируют проделанную работу.

Я хочу быть уверенным, что мы наилучшим образом подготовлены и изучаем варианты наших потребностей на промежуток 2030-2035 годов...переход к 2035 году начинается уже сегодня. Чарльз Браун, генерал США

К текущему времени ВВС США изучают, какие из действующих моделей истребителей следует оставить на вооружении, которое будет использоваться в следующие 12 лет. К примеру, штурмовик A-10 Thunderbolt, который производился во второй половине прошлого века, будет модернизирован. Это обновление позволит военным продлить срок эксплуатации самолета.

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Видео: Center for a New American Security (CNAS)