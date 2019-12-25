Борт находится около места крушения рейса 191 American Airlines, упавшего в 1979 году.

На картах Google обнаружили "самолет-призрак" на месте авиакатастрофы. Об этом сообщил пользователь портала Reddit под ником BewareTheSpamFilter. Юзер отметил, что заметил воздушный борт на месте гибели 273 человек. Трагедия произошла еще в 1979 году. На спутниковых кадрах можно увидеть часть летательного аппарата около того места, где упал рейс 191 American Airlines (в окрестностях города Дес-Плейнс штата Иллинойс). У представленном снимке у "самолета-призрака" отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа.

Авторы Daily Star считают, что на фотографиях можно разглядеть только часть самолета из-за неправильной склейки снимков спутника. Вблизи самолета автор скриншота сделал точку, на которой указано место крушения самолета в трагедии от 25 мая 1979 года. В тот день пассажирский лайнер упал на землю. Экипаж вылетел из Лос-Анджелеса (международного аэропорта О"Хара), но спустя несколько секунд после вылета разбился. На борту находились 258 пассажиров и 13 членов экипажа. Никто не выжил. Под обломками самолета специалисты нашли тела еще двух человек, которых не было на борту.

Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США.

Фото: сервис Google Maps