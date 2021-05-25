Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США

Погиб летчик компании Draken.

Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы Военно-воздушных США. Об этом сообщили представители пресс-службы американской авиабазы. Известно, что трагедия зафиксирована с бортом компании Draken в штате Невада.

Воздушное судно под управлением субподрядчика разбилось около 14:30 за южной границей базы. Персонал авиабазы Неллис приносит свои глубокие соболезнования коллегам, друзьям и семье погибшего пилота Draken. пресс-служба авиабазы

Национальный совет по безопасности на транспорте Вашингтона заявил, что разбившийся самолет был истребителем Mirage F-1. Его произвела французская компания Dassault Aviation. На данный момент американский регулятор проводит расследование по факту падения судна. Журналисты с телеканала Fox News узнали, что самолет упал около начальной школы имени Мартина Лютера Кинга.

В результате крушения самолета ВВС Нигерии погибли 11 человек.

Видео: YT / KTNV Channel 13 Las Vegas, KVIA ABC-7