В результате крушения самолета ВВС Нигерии погибли 11 человек

В результате крушения самолета Военно-воздушных сил Нигерии погибли 11 человек. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства The Reuters. Трагедия зафиксирована вечером 21 мая. Воздушный борт упал около аэропорта города Кадуна в одноименном штате.
Вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна.
пресс-служба ВВС Нигерии
Известно, что одной из жертв крушения стал глава штаба местных сухопутных войск Ибрагим Аттаиру. Остальными погибшими являются офицеры и экипаж самолета. Предположительно, капитан воздушного судна мог потерять управление бортом из-за резкого изменения погодных условий.
В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Як-130.
Видео: YT / Channels Television
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