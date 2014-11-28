В результате крушения самолета ВВС Нигерии погибли 11 человек

Трагедия произошла в городе Кадуна.

В результате крушения самолета Военно-воздушных сил Нигерии погибли 11 человек. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства The Reuters. Трагедия зафиксирована вечером 21 мая. Воздушный борт упал около аэропорта города Кадуна в одноименном штате.

Вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна. пресс-служба ВВС Нигерии

Известно, что одной из жертв крушения стал глава штаба местных сухопутных войск Ибрагим Аттаиру. Остальными погибшими являются офицеры и экипаж самолета. Предположительно, капитан воздушного судна мог потерять управление бортом из-за резкого изменения погодных условий.

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Як-130.

Видео: YT / Channels Television