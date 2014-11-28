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В результате крушения самолета ВВС Нигерии погибли 11 человек

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Трагедия произошла в городе Кадуна.

В результате крушения самолета Военно-воздушных сил Нигерии погибли 11 человек. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства The Reuters. Трагедия зафиксирована вечером 21 мая. Воздушный борт упал около аэропорта города Кадуна в одноименном штате. 

Вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна.

пресс-служба ВВС Нигерии

Известно, что одной из жертв крушения стал глава штаба местных сухопутных войск Ибрагим Аттаиру. Остальными погибшими являются офицеры и экипаж самолета. Предположительно, капитан воздушного судна мог потерять управление бортом из-за резкого изменения погодных условий.

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Як-130.

Видео: YT / Channels Television

Теги: ввс нигерии, кадуна, крушение, нигерия
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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