Пентагон не подтвердил передислокацию авианосца Ronald Reagan на Ближний Восток. Официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби провел брифинг с журналистами в Вашингтоне.В рамках мероприятие представители СМИ хотели узнать у чиновника о том, действительно ли Военно-морские силы США хотят направить атомный авианосец в регион Ближнего Востока для поддержки вывода войск из Афганистана.
Я видел эти сообщения, но, как вы знаете, мы не комментируем потенциальные операции, в том числе перемещение кораблей.
Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона
Эксперт напомнил, что глава Минобороны США Ллойд Остин обеспечит все необходимое, чтобы у командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Скотта Миллера были возможности для безопасного вывода военного контингента из региона. Сведения о возможном появлении авианосца, дислоцированного на морской базе Йокосука в Японии, на Ближнем Востоке сообщили авторы издания The Wall Street Journal. В данном СМИ полагают, что Ronald Reagan покинет базу летом текущего года. В ближневосточном регионе корабль может находиться на протяжении минимум четырех месяцев.
В Пентагоне отказались называть Россию "врагом".
Фото и видео: YouTube/Defense Flash News
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