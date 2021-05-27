Джон Кирби прокомментировал статью The Wall Street Journal о перемещении авианосца для защиты войск в Афганистане.

Пентагон не подтвердил передислокацию авианосца Ronald Reagan на Ближний Восток. Официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби провел брифинг с журналистами в Вашингтоне.В рамках мероприятие представители СМИ хотели узнать у чиновника о том, действительно ли Военно-морские силы США хотят направить атомный авианосец в регион Ближнего Востока для поддержки вывода войск из Афганистана.

Я видел эти сообщения, но, как вы знаете, мы не комментируем потенциальные операции, в том числе перемещение кораблей. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Эксперт напомнил, что глава Минобороны США Ллойд Остин обеспечит все необходимое, чтобы у командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Скотта Миллера были возможности для безопасного вывода военного контингента из региона. Сведения о возможном появлении авианосца, дислоцированного на морской базе Йокосука в Японии, на Ближнем Востоке сообщили авторы издания The Wall Street Journal. В данном СМИ полагают, что Ronald Reagan покинет базу летом текущего года. В ближневосточном регионе корабль может находиться на протяжении минимум четырех месяцев.

В Пентагоне отказались называть Россию "врагом".

Фото и видео: YouTube/Defense Flash News