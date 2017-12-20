Пожар на USS Bonhomme Richard в Сан-Диего произошел не в результате взрыва

Огонь начал распространяться с нижней грузовой палубы.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего произошел не в результате взрыва. Об этом во время пресс-конференции сообщил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек. Чиновник добавил, что взрыв на судне все же был, но он не являлся причиной пожара. Огонь начал распространяться на нижней грузовой палубе.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры в результате пожара…Причины возгорания выясняет следствие Филип Собек, представитель командования Тихоокеанского флота США

Напомним, что на борту USS Bonhomme Richard в настоящее время находится более 3700 тонн топлива. Пожарные занимаются тем, чтобы пожар не распространился на данные запасы корабля. С огнем продолжают бороться 150 спасателей.

В результате возгорания пострадало минимум четверо гражданских, а также 17 американских моряков. Они госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает, их состояние - стабильное. По информации от медиков, большинство пациентов отравились продуктами горения.

О пожаре на военном корабле стало известно в ночь на 13 июля. В момент инцидента на судне находилось 160 человек. К самому кораблю приписано около 1000 солдат.

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США достигло 21.



