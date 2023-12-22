Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего

Россиянка уступила в матче американке Пегуле.

Российская представительница Анна Блинкова не сумела пробиться в полуфинал международного теннисного турнира, организованного в американском городе Сан-Диего. Общий призовой фонд мероприятия в 2024 году составляет более 920 тысяч долларов. В одной четвертой финала состязания спортсменка уступила первой ракетке данного турнира, американской оппонентке Джессике Пегуле. Игра между соперницами завершилась с результатом 1:6, 6:2, 2:6. Встреча на корте продолжалась 1 час 33 минуты. Теперь за выход в финал соревнований иностранка поспорит с победительницей матча, проводимого между россиянкой Анастасией Павлюченковой и украинкой Мартой Костюк.

Касаткина вышла в финал турнира в Абу-Даби.

Фото и видео: YouTube / WTA