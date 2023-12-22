Касаткина вышла в финал турнира в Абу-Даби

Полуфинальный матч с Хаддад-Майей продолжался более трех часов.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA 500 в Абу-Даби, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.

В полуфинале соперницей 14-й ракетки мира была Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Касаткина одержала победу со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

Финальный матч на турнире в Абу-Даби Касаткина проведет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Встреча состоится сегодня, 11 февраля.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил в финале Australian Open.

Видео: YouTube / WTA