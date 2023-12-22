Медведев уступил в финале Australian Open

Матч против Синнера продолжался 3 часа 44 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В финальном матче соперником третьей ракетки мира был итальянец Янник Синнер. Медведев проиграл со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 44 минуты.

Для Медведева это поражение в финале Australian Open стало третьем в карьере. В 2021-м россиянин уступил в решающем матче сербу Новаку Джоковичу. В 2022-м победу одержал испанец Рафаэль Надаль.

Ранее мы сообщали, что Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open.

Видео: X / #AusOpen