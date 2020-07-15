Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt

В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива. На данный момент береговая охрана США уже прорабатывает план действий по ликвидации разлива нефти.

Помимо этого, Die Welt обращает внимание на то, что потеря корабля станет крупнейшей за всю историю ВМФ США. Последняя модернизация Bonhomme Richard, длившаяся два последних года и направленная на переоборудование для приема новых американских истребителей, обошлась бюджету в более чем 250 млн долларов.

Известно, что модернизация затронула систему пожаротушения на борту, в связи с чем она не могла быть использована. Сейчас в ликвидации пожара задействованы несколько сотен пожарных с катерами и вертолетами.



Видео: KSWB