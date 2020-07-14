Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США достигло 59

Среди пострадавших 23 военных.

В США продолжается борьба с огнем на военном десантном корабле Bonhomme Richard.

Пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) начался в воскресенье утром и может продолжаться несколько дней. Причины пожара не установлены, но предполагается, что начался он на стапель-палубе, предназначенной для погрузки, перевозки и спуска на воду катеров. В это время на корабле велись технические работы. Взрыв, о котором писали ранее, был из-за возгорания.

Во время возгорания и попытке ликвидировать пожар пострадали 59 человек, из них 36 моряков и 23 гражданских. Их жизням ничего не угрожает. У большинства отравление продуктами горения и тепловой удар. Военным морякам госпитализация не потребовалась, сообщает Naval Surface Forces. Накануне говорилось о 21 пострадавшем.

Уточнялось, что на Bonhomme Richard есть большой запас топлива, около 3 700 тонн. Специалисты отмечают, что пожар может продолжаться несколько дней пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии. Пришвартованные рядом другие корабли ушли на безопасное расстояние. На данный момент корабль тушат с земли, воды и воздуха с помощью вертолетов ВМС США.

Сегодня ранее: На горящем корабле ВМС США была отключена система пожаротушения

Видео:KSWB

Фото:Naval Surface Forces