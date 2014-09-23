Абрамченко назвала число посетителей российских нацпарков за 2023 год

С каждым годов в России растёт рост спроса на посещение таких объектов туристами.

С каждым годов в России растёт рост спроса на посещение туристами особо охраняемых природных территорий. Так, по данным на 1 сентября такие объекты посетили около 10 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании Председателя Правительства, передаёт телеканал "360".

Кроме того, по итогам 2022 года число посетителей особо охраняемых природных территорий в стране возросло на 40%, до 14 млн человек, добавила Абрамченко. Она также отметила, что развитие экологического туризма и создание безопасных и комфортных условий для пребывания на охраняемых территориях должны способствовать защите уникальных природных комплексов со стороны властей.

В топ-5 самых популярных у туристов природных территорий вошли Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса, „Красноярские Столбы", а также национальный парк „Приэльбрусье". Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Ранее мы сообщили о том, что в Приморье вложат в комплекс по сортировке ТКО более 600 млн рублей.

Фото: РЭО