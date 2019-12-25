В Приморье вложат в комплекс по сортировке ТКО более 600 млн рублей

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

В Приморском крае вложат в комплекс по сортировке ТКО более 600 млн рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

Проект по реконструкции мусоросортировочного комплекса в Уссурийске реализуется в рамках концессионного соглашения. Деньги на его реализацию предоставит Российский экологический оператор.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Старт разработки проектной документации ожидается в этом году. Ожидается, что мощность комплекса составит 63 тысячи тонн в год.

Ранее мы сообщали, что в РЭО сообщили о работе над созданием модуля для поиска нарушений на мусорных заводах.

Фото: Piter.tv