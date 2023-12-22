В Приморье задержали организаторов фиктивных браков иностранцев с россиянками

Сотрудники полиции раскрыли в регионе схему злоумышленников.

Российские правоохранительные органы на территории Приморского края задержали иностранца и двух его сообщниц, которые организовали криминальный бизнес по заключению фиктивных браков с гражданками России. Операция проводилась сотрудниками МВд при силовой поддержке Росгвардии. Преступники помогали мигрантам из Средней Азии оформить разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. За денежное вознаграждение группа помогала клиентам заключить иностранцам брак с россиянками. После этого приехавшие моги оформить себе необходимые документы.

Задержали иностранного гражданина и двух его сообщниц. У них изъяты мобильные телефоны, свидетельства о заключении браков и другие предметы и документы. пресс-служба МВД РФ в регионе

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Мужчина находится под арестом, его сообщницы оставлены на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк