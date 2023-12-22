В Красноярском крае задержали школьника за серию "минирований" в России

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Ачинска Красноярского края 13-летнего подростка. Юноша подозревается в совершении серии лжеминирований в школах и других объектах инфраструктуры. В пресс-службе регионального управления МВД. Фигурант расследования рассказал полиции о том, что отправил порядка 20 фейковых сообщений по теме. Одно из таких уведомлений было направлено в местную общеобразовательную школу. Учреждение было проверено, но никаких опасных предметов оперативника группа не выявила. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Речь идет о заведомо ложным сообщении о готовящемся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры, совершенное нарушителем из хулиганских побуждений.

Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из МО МВД России "Ачинский" во взаимодействии с УФСБ России по Красноярскому краю задержан 13-летний подросток, который за деньги рассылал сообщения о нахождении опасных предметов в образовательном учреждении и других объектах инфраструктуры. пресс-служба МВД РФ по региону

В результате обыска у молодого человека изъяты SIM-карта, планшет и мобильное устройство с зафиксированной деятельностью в одном из мессенджеров по линии угроз. Полиция установила, что подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц. Предположительно, он может быть причастен к двум десяткам эпизодов аналогичной криминальной деятельности. Теперь россиянин поставлен на профилактический учет, а материалы его дела переданы в отделение по делам несовершеннолетних.

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Фото и видео: Telegram / МВД 24