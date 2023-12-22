Полиция задержала таксиста, устроившего стрельбу у многоэтажки в Люберцах

Российские правоохранительные органы задержали таксиста, устроившего стрельбу около многоэтажного здания, расположенного на территории Люберцев Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД РФ. Согласно предварительной информации, полученной полицией, 33-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа на автомобиле подъехал к контрольно-пропускному пункту охраняемой территории здания, находящегося по улице 3-е Почтовое отделение. Там мужчина потребовал от охранника открыть ему шлагбаум. Шофер получил отказ, после чего нарушитель спокойствия вышел из транспортного средства и произвёл несколько выстрелов в воздух из предмета, схожего с пистолетом. После этого инцидента подозреваемый скрылся с места преступления.
По месту временного проживания подозреваемого в Москве полицейские обнаружили и изъяли изделие, похожее на охолощённый пистолет.
пресс-служба МВД РФ
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ. На время проведения расследования фигурант отправлен под стражу.
В Приангарье автоинспекторы применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя-лихача.
Фото и видео: МВД Медиа
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