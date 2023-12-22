В Приангарье автоинспекторы применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя-лихача

В посёлке Куйтун полиция остановила шофера после непродолжительной погони.

На территории Иркутской области инспекторы применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя. Соответствующей информацией поделились сотрудники регионального управления ГИБДД. Специалисты пояснили, что во время патрулирования улиц посёлка Куйтун экипаж ДПС обратил внимание на иномарку, за рулём которой находился шофер, не пристегнутый ремнем безопасности. Сотрудники полиции дали нарушителю сигнал об остановке транспортного средства, но тот проигнорировал распоряжения. Вместо этого машина увеличила скорость.

В ходе завязавшейся погони водитель иномарки совершал резкие манёвры. Для остановки его машины после предупредительных выстрелов в воздух один из инспекторов ДПС открыл огонь по колёсам преследуемого транспорта и повредил заднюю левую шину. пресс-служба МВД РФ по Приангарью

В итоге лихачу пришлось остановиться. Его задержали. Нарушителем оказался 26-летний местный житель. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже он не стал отрицать, что употреблял спиртное. Однако водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В его отношении были составлены протоколы по части 1 статьи 12.26 и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Правоохранительные органы поместили его автомобиль на специализированную стоянку.

Задержан подозреваемый, который украл из банковских ячеек в Петербурге $450 тысяч и €30 тысяч.

Фото и видео: МВД Медиа