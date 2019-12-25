В РЭО сообщили о работе над созданием модуля для поиска нарушений на мусорных заводах

К нарушениям, которые будет выявлять модуль, относится отсутствие необходимого оборудования.

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил о работе над созданием модуля для поиска нарушений на мусорных заводах в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Буцаева, новый модуль будет обеспечивать распознавание нарушений на объектах обращения с ТКО, а также протоколировать их и принимать решение по запрограммированному сценарию. Глава РЭО подчеркнул, что сейчас искусственный интеллект активно внедряется во все сферы. К нарушениям, которые будет выявлять модуль, относится отсутствие необходимого оборудования. Речь идет о КПП, шлагбауме, постов весового контроля и другое.

Ранее мы сообщали, что на набережной Обводного канала пожар из-за мусора охватил 20 квадратов.

Фото: Piter.tv