SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C

Посадка лунного модуля массой около 1,9 тоны состоится 22 февраля.

Компания SpaceX запустила ракету Falcon-9 с модулем Nova-C. Трансляция запуска велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Старт ракеты состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Посадка лунного модуля массой около 1,9 тоны состоится 22 февраля. Отмечается, что орбиты спутника Земли модуль достигнет за сутки до прилунения. Запуск перенесли с 14 февраля из-за жидкого метана, который не достиг нужной температуры.

Ранее мы сообщали, что японский модуль SLIM совершил посадку на Луну.

Видео: YouTube / SciNews