Японский модуль SLIM совершил посадку на Луну

В JAXA сообщили о выявленной проблеме у аппарата.

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) подтвердило журналистам на пресс-конференции, что лунный модуль SLIM совершил посадку на естественный спутник земли. В настоящее время специалисты из Токио смогли установить связь с аппаратом. Однако пока что солнечные панели устройства не вырабатывают электричество.

SLIM совершил посадку на Луну <...> SLIM связался со станцией на Земле <...> Поскольку мы не можем вырабатывать электричество, операция проводится с использованием погруженных батарей. эксперты на брифинге

В местном аэрокосмическом агентстве считают посадку своего лунного модуля удачной. Ученые добавили, что если бы это было не так, тофиксировалось бы столкновение с небесным телом, а функции модуля оказались бы повреждены. В ведомстве предоставить уточненные данные о SLIM на следующей неделе.

Япония запустила ракету Н2А со спутником-шпионом на борту.

Фото и видео: YouTube / JAXA | 宇宙航空研究開発機構