Япония запустила ракету Н2А со спутником-шпионом на борту

В JAXA рассказали о задачах спутника в космосе.

Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело успешный запуск собственной ракеты Н2А с оптическим спутником "Когаку-8" на борту с космодрома Танэгасима. Прямая трансляция с места событий велась в прямом эфире телеканала MBC (Minaminihon Broadcasting Co, Ltd.). Специалисты уточнили, что данный запуск ракеты-носителя планировался еще на 11 января. Однако миссию пришлось отложить в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Японский спутник "Когаку-8" принадлежит японскому правительству Японии. Аппарат будет заниматься сбором информации о военных объектах, получать сведения о передвижениях сил, наблюдать за обстановкой в Северной Корее, мониторить данные по ракетной программе КНДР, а также следить за поверхностью планеты из космического пространства. Дополнительно устройство поможет ученым получать оперативные сводки о возможных стихийных бедствиях. На создание спутника у властей страны ушд=ло порядка 40 миллиардов иен (около 275 миллионов долларов).

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Фото и видео: сайт Minaminihon Broadcasting Co, Ltd.