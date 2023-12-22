РЭО: россиянам грозит штраф 500 рублей за мусор в подъезде

Если санитарные правила будут нарушаться, то на первый раз выдвигается предупреждение.

Гражданам России грозит штраф 500 рублей за мусор в подъезде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Российского экологического оператора.

В пресс-службе ведомства отметили, что нередко наблюдают жалобы россиян на отходы на лестничных клетках. РЭО напомнил, что межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры входят в состав общего имущества многоквартирного дома.

Если санитарные правила будут нарушаться, то на первый раз выдвигается предупреждение. Далее может последовать штраф в размере 100−500 рублей. Для предпринимателей штраф может составить до 20 тысяч рублей.

Ранее Пушилин заявил, что послание Путина Федеральному собранию станет инструкцией к дальнейшей жизни.

Фото: Piter.tv