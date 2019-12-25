Льготная ипотека провоцирует стремительный рост цен на недвижимость.

Банк России сообщил о рисках перегрева на ипотечном рынке. С заявлением выступил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, пишут "РИА Новости".

Он рассказал, что если кабмин решит продлить льготную ипотечную программу под 6,5%, то на рынке ипотеки может возникнуть так называемый "пузырь". По словам Данилова, в данный момент по данной программе выдано кредитов на сумму 400 миллиардов рублей. При этом её общий лимит - 900 миллиардов. Это — лишь небольшая часть ипотечного кредитного портфеля банков.

Данилов объясняет, что льготная ипотека провоцирует стремительный рост цен на недвижимость, что может привести к перегреву рынка. Причиной может стать падение спроса на жильё в период обострения экономического кризиса. Из-за этого риски для банков станут значительно выше.

Ранее мы писали, что в России цены на новое жилье могут вырасти на 15%.

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