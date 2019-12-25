В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

Жильё в России дорожает на протяжении двух лет.

В России цены на новое жилье могут вырасти на 12-15%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на прогнозы участников рынка недвижимости.

Отмечается, что с начала 2020 года цены на новое жильё в России увеличились на 5-8%. Причины высокого роста — льготная ипотека 6,5% и прирост покупателей, которые сняли накопления с депозитов для того, чтобы вложить их в недвижимость.

Аналитики подчёркивают, что жильё в России дорожает на протяжении двух лет. Это, в том числе, связано с переходом застройщиков на новую схемы работы — теперь они работают по правилам проектного финансирования стройки и продают квартиры через эскроу-счета.

Ранее мы писали, что вторичная недвижимость начала расти в цене.

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