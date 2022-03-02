Euractiv: ЕК предусмотрела две альтернативы "репарационному" кредиту Украине

Предложения будут изучаться несколько недель.

Члены Европейской комиссии подготовили две концепции, которые могут позволить Евросоюзу покрыть бюджетный дефицит в финансировании киевского режима. Соответствующими данными с читателями поделились местные журналисты из новостного издания Euractiv. В СМИ говорится о том, что предложения в отношении дальнейшей поддержке Украины будут изложены в специальном документе. Его текст будет изучен экспертами в течение следующих недель.

ЕК рассматривает возможность восполнения колоссального дефицита финансирования Украины за счет денежных средств, полученных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов. сообщение от иностранного СМИ

Напомним, что в конце октября на саммите ЕС в Брюсселе Бельгия заблокировала предложение Еврокомиссии по использованию замороженных суверенных российских активов для финансирования Вооруженных сил Украины на период с 2026 по 2027 годы. Страна предложила главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен найти другие более безопасные решения для реализации задуманного.

