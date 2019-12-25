Апостолос Цицикостас указал на то, что деньги текущего семилетнего плана потрачены за три года.

Расходы бюджета Европейского союза на проекты в сфере военной мобильности вырастут в десять раз и достигнут 17 миллиардов евро следующем семилетнем бюджетном плане. Соответствующее заявление сделал региональный комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас, выступая перед местными СМИ на брифинге в Брюсселе. Иностранный чиновник заметил, что говорит о периоде с 2028 по 2034 годы. Денежные средства, заявленные в текущем семилетнем бюджете за 2021-2027 годы были истрачены всего за три года. Это решение было связано с тем, что страны-члены сообщества проявили интерес к профильным проектам.

Бюджет проектов в сфере военной мобильности в новом семилетнем рамочном бюджетном плане ЕС (MFF 2028-2034 - прим. ТАСС) вырастет в 10 раз, мы выделим на военную мобильность и инфраструктуру €17 млрд. Апостолос Цицикостас, еврокомиссар

Известно, что термин "военная мобильность" в ЕС подразумевает реконструкцию всей транспортной инфраструктуры сообщества. Речь идет о морских портах, аэропортах,, железных и автомобильных дорогах, мостах и тоннелях, необходимых для быстрой переброски больших масс войск, боевой техники и снарядов в случае возможного вооруженного конфликта. В качестве основного направления таких перевозок коллективный Брюссель и НАТО традиционно рассматривается вектор с запада на восток. Сценарий предусматривает переброску прибывающих в порты на атлантическом побережье Европы военных сил из США, Великобритании и Канады к государственным границам с Россией и Белоруссией.

Фото: официальный сайт Еврокомиссии