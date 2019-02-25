Военный комиссар Петербурга рассказал, как в городе проходит призыв на военную службу

Система учета и призыва распространяется на мужчин в возрасте от 17 до 30 лет и включает ряд этапов: первичный воинский учет, подготовку к армии, тщательное изучение потенциальных солдат, мероприятия по проведению призыва.

В соответствии с указом президента РФ, 1 октября стартовал очередной этап призыва на военную службу. О подробностях процесса в Санкт-Петербурге "Петербургскому дневнику" сообщил военный комиссар города полковник Марат Урмансов.

Многие ошибочно полагают, что деятельность военкоматов начинается исключительно после подписания президентом соответствующего распоряжения. Однако в реальности подразделения комиссариата работают непрерывно, и подготовка к очередному призыву стартует задолго до завершения предыдущего этапа.

Система учета и призыва распространяется на мужчин в возрасте от 17 до 30 лет и включает ряд этапов: первичный воинский учет, подготовку к армии, тщательное изучение потенциальных солдат, мероприятия по проведению призыва. Процесс начинается с постановки юноши на учет в год достижения им семнадцатилетия. Основная цель — оценка состояния здоровья, моральной готовности, психологической совместимости и профессиональной пригодности кандидата.

Современные призывники обладают высокими образовательными показателями: более 10% имеют диплом вуза, а около 60% закончили колледжи и училища. Такая база помогает быстро адаптироваться к армейским условиям и эффективно осваивать новейшую боевую технику.

Верхний возрастной порог призыва увеличен до 30 лет, и такая категория составляет около 1% призванных. Эти люди успели получить квалификацию и накопить профессиональный опыт, что положительно сказывается на мотивации и дисциплине.

Основной контингент составляют парни в возрасте от 20 до 26 лет, составляющие три четверти общей численности призывников.

Медицинское освидетельствование играет важнейшую роль в отборе военнослужащих. Медицинские комиссии проводят врачи высокого уровня из клиник и стационаров города. Заключение о степени годности к службе определяется категорией здоровья: "А" означает полную годность, "Б" — годность с небольшими ограничениями, "В" — ограниченную годность, "Г" — временное освобождение, "Д" — полное отсутствие допуска к службе. Только две категории — "А" и "Б" обеспечивают возможность прохождения срочной службы.

Большинство сегодняшних призывников обладает здоровьем, достаточным для прохождения службы, а показатели физической подготовки молодежи постоянно улучшаются. Также особое внимание уделяют обучению будущих солдат военным специальностям. Подготовку по вождению осуществляют автошколы ДОСААФ, предлагая получение водительских прав категорий "C" и "CE". Отбор на курсы проводится индивидуально, учитывая здоровье, пожелания и профпригодность кандидата.

Каждый год перед осенним призывом сотни юношей проходят соответствующую подготовку, которая позволит им успешно исполнять обязанности по определенной военной специальности.

Молодежь нередко проявляет заинтересованность службой в элитных подразделениях, таких как воздушно-десантные войска и военно-морской флот, однако выбор конкретного рода войск зависит от множества факторов и не всегда совпадает с желаниями самих призывников.

