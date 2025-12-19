Бюджет Петербурга исполнен с рекордным дефицитом в 2025 году

Комитет финансов подчеркнул, что дефицит бюджета вырос до 4,5 % от общих расходов против прежних 3,8%.

Петербург ожидает небывалого бюджетного дефицита в размере 66,1 млрд рублей в 2025 году, согласно предварительному расчету Комитета финансов, опубликованному на портале "Открытого бюджета". Этот показатель не только обновил исторический максимум, но и оказался на четверть выше прошлогоднего рекорда в 52,7 млрд рублей, о чём сообщило издание РБК.

Комитет финансов подчеркнул, что дефицит бюджета вырос до 4,5 % от общих расходов против прежних 3,8%. Фактический разрыв между расходами и доходами составил половину от изначально заложенного показателя прошлого года (101,2 млрд рублей). К концу ноября 2025 года бюджет имел профицит в 42,3 млрд рублей, однако декабрьские траты (263,1 млрд рублей) существенно превзошли поступления (154,7 млрд рублей), вызвав резкий переход к дефициту.

За прошедший год общие доходы городской казны составили 1,41 трлн рублей, что всего на 0,2 % превысило ожидания. Расходы же увеличились до 1,476 трлн рублей, реализовав 97,9 % запланированных трат.

Главным источником пополнения бюджета стала статья налога на доходы физлиц (НДФЛ), принесшая 616,1 млрд рублей (рост на 9,9 %), что составляет почти половину (43,7 %) бюджетных поступлений. Напротив, налоговые сборы с прибыли предприятий снизились на 3,3 %, упав до уровня 359,9 млрд рублей и потеряв долю в структуре бюджета с 27,6 % до 25,5 %.

Несмотря на общий объем госдолга Петербурга, оставшегося неизменным на отметке 71,2 млрд рублей, структура задолженности претерпела изменения: резко увеличилась доля федерального кредитования (Минфин) за счёт сокращения выпуска муниципальных облигаций. Если в январе 2025-го государственные кредиты составляли чуть менее половины долгов региона (40,1 %), то к декабрю этот показатель поднялся до внушительных 70,1 %.

Прогнозируемые показатели бюджета на наступивший год выглядят следующим образом: ожидаемые доходы составляют 1,462 трлн рублей, расходы оцениваются в 1,651 трлн рублей, что создаёт дефицит в размере 188,8 млрд рублей. Город рассчитывает покрыть образовавшийся дефицит путём возвращения на рынок ценных бумаг впервые за шесть лет, разместив "зеленые" облигации объемом 148,6 млрд рублей с длительностью обращения до 15 лет, средства от которых направят на финансирование экологических проектов. Дополнительно планируется привлечь банковские кредиты на сумму 50 млрд рублей (со сроком погашения до 12 месяцев) и новые заемные средства от государства на общую сумму 125,7 млрд рублей. Одновременно предполагается частичное погашение ранее полученных государственных займов на сумму 123,2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV