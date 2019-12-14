Рождественская ярмарка в Петербурге пройдёт без концертной программы из-за коронавируса

Ярмарка пройдет с 19 декабря по 10 января.

В понедельник, 2 ноября, стало известно, что Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет без концерта. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на городской Центр контроля качества товаров, работ и услуг.

Ярмарка пройдет с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на Манежной площади, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах. В центре отметили, что из-за ограничений на проведение торжественных и развлекательных мероприятий не позволяют устроить концерт.

Ранее мы писали, что Смольный принял третий пакет мер по поддержке экономики.

Фото: Ярмарка на Манежной / "ВКонтакте"