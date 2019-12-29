Дорогостоящая рождественская ярмарка довела чиновников до скандала

Стало известно, что ФАС рассматривает жалобу СПб РОО координационного центра руководителей охранных структур.

В Петербурге решают судьбу рождественской ярмарки на Манежной площади. Из-за угрозы распространения коронавируса она, как и прочие праздничные мероприятия, под вопросом. Подготовка чиновников к проведению дорогостоящей рождественской ярмарки уже привела к скандалу в бизнес-сообществе Петербурга. Об этом сообщили "Невские Новости".

Стало известно, что ФАС рассматривает жалобу СПб РОО координационного центра руководителей охранных структур на закупку услуги по охране общественного порядка на ярмарке стоимостью 13,5 миллиона рублей. Заявитель считает, что закупочная документация не соответствует федеральному закону "О частной детективной и охранной деятельности".

Руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова также заявила, что петербуржцам не стоит надеяться на большие праздничные события, как в прошлые годы.

Также ранее "Невские Новости" писали, что организатор ярмарки – "Центр контроля качества товаров работ и услуг" – отменил закупку услуги по организации культурной программы ярмарки стоимостью более 8 миллионов рублей.

Директор компании-оператора Андрей Гринбергас при этом утверждает, что ярмарку не отменяют, так как на данный момент проведение подобных мероприятий в Петербурге не запрещено.

На Дворцовой площади в этом году появится живая ель.

Фото: Ярмарка на Манежной / "ВКонтакте"