Роспотребнадзор допустил отмену новогодних елок в Петербурге

Заболеваемость коронавирусом в городе на Неве выросла на 55% по сравнению с сентябрем. Ситуация становится серьезнее, чем весной.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Петербурге продолжает расти. В связи с этим все новогодние мероприятия, в том числе и елки, скорее всего, будут отменены. Об этом заявила главный санитарный врач города и руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова в эфире телеканала "78".

По словам Башкетовой, число инфицированных петербуржцев выросло на 55% по сравнению с сентябрем. Ситуация становится серьезнее, чем весной, когда люди сидели дома на самоизоляции.

По последним данным, новой коронавирусной инфекцией заболели 58 236 жителей Петербурга. Из больниц по выздоровлению выписали 36 833 человек, 3 674 погибли.

Ранее мы писали, что высокая заболеваемость коронавирусом в Петербурге сохранится до весны.

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