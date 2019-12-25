Высокая заболеваемость коронавирусом в Петербурге сохранится до весны

Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге может сохраниться до весны. Такое предположение выдвинула начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

Тенденции к снижению пока не наблюдается. Позже на ситуации могут сказаться грипп и другие респираторные заболевания, потому как сезонный подъем таких болезней продолжается до начала апреля. После этого может начаться снижение. По мнению специалиста, последствия от болезней могут оказаться тяжелыми.

Ранее мы писали, что академик заявил об устойчивости некоторых людей к коронавирусу.

Фото: Piter.TV