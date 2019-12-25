Академик заявил об устойчивости некоторых людей к коронавирусу

Эти люди могут не заболеть даже после многократного контакта с вирусовыделителями.

Во вторник, 27 октября, директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян заявил, что существует группа людей, которые могут быть устойчивы к коронавирусу. Об этом рассказали РИА "Новости".

Специалист отметил, что некоторые люди могут быть неуязвимы для вируса, даже если многократно контактируют с ним. Причины феномена непонятны. Арег Тотолян уточнил, что данный феномен не объясняется ношением СИЗ.

Ранее мы писали, что с начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом.

Фото: Piter.TV