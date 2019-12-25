  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Академик заявил об устойчивости некоторых людей к коронавирусу
Сегодня, 18:49
53
smirenny

Академик заявил об устойчивости некоторых людей к коронавирусу

0 0

Эти люди могут не заболеть даже после многократного контакта с вирусовыделителями.

Во вторник, 27 октября, директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян заявил, что существует группа людей, которые могут быть устойчивы к коронавирусу. Об этом рассказали РИА "Новости".

Специалист отметил, что некоторые люди могут быть неуязвимы для вируса, даже если многократно контактируют с ним. Причины феномена непонятны. Арег Тотолян уточнил, что данный феномен не объясняется ношением СИЗ.

Ранее мы писали, что с начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии