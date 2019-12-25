С начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Петербурге во время пандемии коронавируса им заболели около 10 тысяч врачей. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
Отмечается, что большинству заболевших медиков выплатили денежную компенсацию. Эрдашев заявил, что выплаты получили около 7,5 тысяч врачей.
В общей сложности город тратит миллиарды на компенсационные выплаты
Олег Эргашев
С начала пандемии в городе скончались от коронавируса 38 медицинских работников.
Ранее мы сообщали о том, что в память петербургских медиков, погибших от коронавируса, высадят аллею.
Фото:Piter.TV
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