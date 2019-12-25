С начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом

В Петербурге от коронавируса скончались 38 медицинских работников.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Петербурге во время пандемии коронавируса им заболели около 10 тысяч врачей. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Отмечается, что большинству заболевших медиков выплатили денежную компенсацию. Эрдашев заявил, что выплаты получили около 7,5 тысяч врачей.

В общей сложности город тратит миллиарды на компенсационные выплаты Олег Эргашев

С начала пандемии в городе скончались от коронавируса 38 медицинских работников.

Ранее мы сообщали о том, что в память петербургских медиков, погибших от коронавируса, высадят аллею.

Фото:Piter.TV