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С начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом
Сегодня, 14:14
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С начала пандемии около 10 тысяч петербургских врачей заразились коронавирусом

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В Петербурге от коронавируса скончались 38 медицинских работников.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в Петербурге во время пандемии коронавируса им заболели около 10 тысяч врачей. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Отмечается, что большинству заболевших медиков выплатили денежную компенсацию. Эрдашев заявил, что выплаты получили около 7,5 тысяч врачей. 

В общей сложности город тратит миллиарды на компенсационные выплаты

Олег Эргашев

С начала пандемии в городе скончались от коронавируса 38 медицинских работников.

Ранее мы сообщали о том, что в память петербургских медиков, погибших от коронавируса, высадят аллею.

Фото:Piter.TV

Теги: выплаты врачам, коронавирус, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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