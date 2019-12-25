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В память петербургских медиков, погибших от коронавируса, высадят аллею
Сегодня, 22:19
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smirenny

В память петербургских медиков, погибших от коронавируса, высадят аллею

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Аллею кленов высадят 27 октября.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что в Петербурге увековечат память медицинских работников, которые погибли от коронавируса при выполнении своего долга, сообщила "Комсомольская правда".

Завтра, 27 октября, в саду Прометей на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш заложат Аллею медиков. Среди участников будут вице-губернатор Олег Эргашев, глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец а также, руководители больниц Петербурга. Петербуржцы высадят 30 кленов и установят памятную табличку в честь врачей.

Ранее мы писали, что павильон в "Ленэкспо" получил лицензию и готов к приёму пациентов.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, петербургские медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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