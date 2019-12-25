Павильон в "Ленэкспо" получил лицензию и готов к приёму пациентов

Павильоны готовы принимать пациентов с коронавирусом, находящихся в среднем и тяжёлом состоянии.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что павильоны №5 и №5а получили лицензию на медицинскую деятельность и готовы начать прием пациентов, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В павильоне развернуты 295 коек, в том числе 15 реанимационных с аппаратами ИВЛ. Вице-губернатор отметил, что в госпитале также размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород. Все условия для качественной работы и оказания помощи были созданы для специалистов.

Помещения павильона разделили на три зоны, в том числе по цветовой гамме. Это оптимизирует работу госпиталя. Помимо этого, учли ранее поступившие замечания: помещение утеплили, влажность и температура воздуха регулируются автоматически.

Ранее мы писали, что Беглов рассказал, что система здравоохранения Петербурга имеет необходимый запас прочности.

Фото: Piter.TV